В Кремле прокомментировали вероятность новых санкций против России

В Кремле крайне негативно оценивают представленный США список новых возможных санкций в отношении России. Об этом 13 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, то, что американская сторона делает такие заявления во время переговорного процесса с Россией, является попыткой оказать давление на Москву. Подобные санкции можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, подчеркнул представитель Кремля.

«Поэтому относимся крайне негативно, они не способствуют дальнейшему поиску взаимовыгодных решений, не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжения этих трехступенчатых переговоров. Сегодня будет третья ступень, завершающаяся на этой стадии. Поэтому ответ однозначный: негативно», — указал он.

Песков отметил, что российская сторона пока не планирует отвечать на санкции. Он выразил надежду на то, что подобные угрозы со стороны США являются лишь громкими заявлениями с целью оказать влияние на Москву.

«Москва пока ничего не планирует отвечать, потому что мы все-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла и хотим надеяться на то, что это только громкие заявления и такое «бряцание» — по-русски прекрасное слово, дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну», — сказал пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что на состоявшихся консультациях РФ с НАТО и США был позитив, но нужны ответы на принципиальные вопросы, по ним зафиксированы разногласия, это плохо.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты определили набор санкций против России и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины. «Акт по защите суверенитета Украины» предусматривает обязательные санкции в отношении нескольких представителей российской власти. Кроме того, требование американских чиновников распространяется на несколько российских организаций.

В эти дни проходят переговоры о предложенных Россией гарантиях безопасности. Консультации проходят в три этапа. Так, 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на 13 января намечены консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Российская сторона неоднократно опровергала заявления западных и украинских политиков о якобы планирующемся «вторжении» на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал на то, что подобные сообщения являются «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».