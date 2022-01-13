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Эксперт разъяснил слова Грушко об ответе на угрозы военными средствами

Эксперт Шурыгин разъяснил слова Грушко об ответе России на угрозы военными средствами
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Военный эксперт Владислав Шурыгин в четверг, 13 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал слова замминистра иностранных дел России Александра Грушко о том, что РФ готова защищать свою безопасность военными средствами, если не удастся сделать это политическими.

Дипмиссия восполнима: чем завершились переговоры России и НАТО
И продолжат ли стороны диалог по гарантиям безопасности

«В ближайшее время мы узнаем, что имел в виду замглавы МИДа. Список ответных мер огромный — от открытия базы недалеко от США до предъявления ультиматума о невхождении Украины в военные блоки. Учитывая, что всё зашло в тупик, скоро придется что-то делать», — сказал Шурыгин.

Накануне Грушко на пресс-конференции после заседания Совета РФ–НАТО заявил о том, что Россия обозначила Североатлантическому альянсу контрмеры, которые она предпримет, если возникнет угроза ее безопасности.

По его словам, у страны есть набор законных военно-технических мер и Москва готова их применить, если почувствует реальную угрозу. Именно такую угрозу ощущает Россия, когда ее территория рассматривается в качестве объекта для нацеленных ударных средств, подчеркнул дипломат.

12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

Уже после встречи Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ее «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на 13 января запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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