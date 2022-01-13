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Умерла основательница группы The Ronettes

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Основательница группы The Ronettes, американская исполнительница Вероника Беннетт, известная как Ронни Спектор, скончалась в возрасте 78 лет. Об этом говорится в заявлении семьи певицы, опубликованном на ее сайте.

Ронни Спектор скончалась 12 января. Причиной смерти певицы назвали рак, пишет REGNUM.

«Наш любимый ангел Ронни покинула этот мир сегодня после непродолжительной борьбы с раком. Она была рядом с родными, в объятиях своего мужа Джонатана», — приводит телеканал «360» сообщение родных Ронни Спектор.

Артистка известна как основательница группы The Ronettes, которая была популярна в 1960-х годах и исполняла песни в жанрах поп и рок-н-ролл, пишет RT. В состав коллектива помимо Беннетт входили также участницы Эстелль Беннетт и Недра Телли. Главным хитом коллектива стала композиция Be My Baby, признанная журналом Billboard лучшей песней женской группы всех времен. Композицию также включили в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Кроме того, песня стала саундтреком к фильму «Грязные танцы».

С 1970-х и до конца жизни Ронни Спектор занималась сольной карьерой.

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