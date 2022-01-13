В ГД оценили шансы на принятие в США проекта новых санкций против РФ

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов в четверг, 13 января, оценил судьбу американского законопроекта, предусматривающего введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Законопроект предусмотрен на всякий случай и ситуация «российской агрессии» на Украину, которой пугают США, очень гипотетическая, отметил он в беседе с «Думой ТВ».

Также Никонов указал на небольшие шансы на принятие законопроекта республиканца Теда Круза о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2», рассмотрение которого намечено на 14 января. По его словам, администрация президента США Джо Байдена пока выступает против этого, а значит, Демократическая партия, скорее всего, его не поддержит.

Накануне сообщалось, что группа сенаторов-демократов в США представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Инициативу выдвинул председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Среди прочего, документ предполагает запрет на операции с первичным и вторичным государственным долгом РФ.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов 13 января выразил уверенность в том, что инициативы законодательных органов США, в том числе антироссийские санкции, имеют под собой цель — воздействие на Москву на фоне переговоров по гарантиям безопасности. Высокопоставленный дипломат назвал призывы американских конгрессменов ввести новые антироссийские санкции бесперспективными. По словам Антонова, стратегия угроз Соединенным Штатам пользы не принесет, а международная безопасность при этом пострадает.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. Она длилась примерно 7,5 часа. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

После заседания 12 января Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал встречу «непростой, но важной дискуссией». Он сообщил, что стороны обсуждали ситуацию на Украине, а также вопросы безопасности в Европе. В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко также заявил, что деэскалация ситуации на Украине возможна, если принудить Киев выполнять Минские соглашения. Он подчеркнул, что НАТО должно прекратить военное содействие Украине.

Западные СМИ уже неоднократно публиковали статьи в которых говорится о якобы возможном российском вторжении. Москва же отвергала подобные обвинения. Так, 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.