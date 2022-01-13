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Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Липецке

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Три человека погибли и еще четверо пострадали в результате возгорания в доме в Липецке. Пожарные устанавливают причины горения.

Сообщение о возгорании поступило утром 13 января с улицы Заречной. К месту происшествия направились шесть отделений пожарной охраны с автолестницей. К моменту прибытия пожарных огонь охватил чердачное помещение. Из дома эвакуировали 15 человек.

Пожар был локализован на площади 240 кв. м. Благодаря действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня по всему дому на семь квартир. Тела двух мужчин были обнаружены во время разведки. Позже нашли погибшую женщину, пишет GOROD48.

Соседи отмечают, что в одной из квартир часто собирались пьяные компании. При этом в квартире был отключен газ. По одной из версий, причиной пожара мог стать самодельный обогреватель.

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