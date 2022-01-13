Порядка 50 тыс. человек посетили новогодние мероприятия в Калуге

Власти Калуги подвели итоги минувших новогодних праздников. Их на своей странице в соцсети сообщил голова города Дмитрий Денисов.

По его данным, на открытом воздухе провели в общей сложности порядка 70 мероприятий. Их посетили 46 тыс. жителей и гостей столицы региона.

Для любителей спорта организовали более 20 мероприятий. На них праздники спортивными достижениями отметили 12 тыс. человек.

В учреждениях культуры также проводились мероприятия — порядка 400. На них пришли более 40 тыс. человек.

Резиденция Деда Мороза в Центральном парке культуры и отдыха приняла 3 тыс. детей и их родителей, пишет газета «Весть».

В прошлом году Новогодней столицей России был Нижний Новгород. В начале января этого года титул был торжественно передан Новосибирску.