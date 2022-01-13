Миротворцы ОДКБ начали подготовку к выводу сил из Казахстана

Миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступили к подготовке вывода своих сил из Казахстана. Об этом в четверг, 13 января, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан, выполнившие поставленные задачи, приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Возвращение миротворцев в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

На территории Военного института сухопутных войск в Алма-Ате проходит торжественная церемония, посвященная завершению миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, сообщает корреспондент «Известий».

Ранее в этот день генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что миротворческая миссия в Казахстане показала, что потенциал Организации Договора о коллективной безопасности является высокоэффективным и реально действующим. Он добавил, что во время операции ОДКБ самолеты ВКС РФ перебросили в Казахстан более 2 тыс. миротворцев и 250 единиц техники.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Отмечалось, что вывод контингента начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Как рассказывал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.