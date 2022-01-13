На Ставрополье выявили первые штаммы коронавируса «Омикрон»

В Ставропольском крае зафиксированы первые случаи штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в четверг, 13 января, на своей странице в Instagram написал губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, этот факт «требует внимания».

«Все они под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Соблюдать меры противоэпидемической профилактики по-прежнему важно», — добавил губернатор.

Он напомнил, что победить в борьбе с инфекцией поможет коллективный иммунитет. В регионе вакцинацию прошли 1,013 млн жителей края, заключил Владимиров (численность населения края — 2,8 млн человек).

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что на фоне возможного роста заболеваемости COVID-19, связанного со штаммом «Омикрон», необходимо подготовить российскую больничную сеть и промышленность, а также нарастить темпы вакцинации и тестирования. Он поручил Мишустину проработать данные вопросы.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратила внимание на то, что данные о спаде заболеваемости COVID-19 в России нереалистичны, так как наблюдается снижение уровня тестирования в 66 регионах. По ее словам, в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма.

Первый случай «Омикрон»-штамма коронавируса был зарегистрирован на Дальнем Востоке. Он был выявлен у ребенка, который с родителями отдыхал в Турции.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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