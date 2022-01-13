Вывоз из Крыма пяти старинных книг предотвратили таможенники

Сотрудники Крымской таможни не позволили вывезти за границу пять книг 1903–1907 годов. Мужчина со старинными изданиями пытался пересечь границу в пункте пропуска «Армянск».

Во время таможенного контроля в рюкзаке у него таможенники и пограничники обнаружили четыре тома «Большой энциклопедии» и «Малый энциклопедический словарь». Все они были изданы более 100 лет назад и относятся к категории культурных ценностей, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу таможни.

В ведомстве при этом отметили, что до пересечения таможенной границы мужчина не подавал пассажирскую таможенную декларацию, не сообщал о предметах, относящихся к культурным ценностям, а также не знал, что книги, которые он вез, подлежат обязательному декларированию с предоставлением разрешительных документов.

Книги изъяли и отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении административного дела.