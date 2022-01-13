В России резко сократилось число молодых работников

В России за последний год значительно сократилось число трудоустроенных граждан в возрасте от 20 до 29 лет. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года этот показатель снизился на 460 тыс. человек.

Специалисты начали отмечать сокращение числа молодых сотрудников в России еще с начала 2010-х годов. Предполагается, что причиной такого эффекта стали так называемые демографические ямы XX века, которые привели в том числе к сокращению показателей рождаемости в 1990-х годах.

Также сложившаяся ситуация обусловлена кризисом, связанным с пандемией коронавируса, когда многие молодые люди лишились работы.

Как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, еще одной причиной повышенной молодежной безработицы является и то, что молодых специалистов неохотно берут на высокооплачиваемую работу. По ее словам, многие молодые соискатели «оказываются в своеобразной западне». Так, им либо не хватает профессионального опыта, либо предлагаемая заработная плата слишком низкая.

В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов указал на то, что большинство молодых граждан получают высшее образование и не могут совмещать учебу с работой.

Тенденция по сокращению молодых работников будет продолжаться до 2035 года, считает глава Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

«Теперь бизнесу придется в спешном порядке задумываться о модернизации производства, особенно в тех сферах, где требуется молодая рабочая сила и где закрыть кадровые бреши за счет повышения пенсионного возраста не удастся», — приводит его слова РБК.

3 января были опубликованы результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые показали, что в 2022 году большинство россиян планирует сменить место трудоустройства. Об этом заявил 71% опрошенных жителей России. От нового места большая часть респондентов (76%) ожидает высокой зарплаты, 58% опрошенных хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, 48% рассчитывают на соблюдение баланса между работой и отдыхом.