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Режиссер Алла Сурикова госпитализирована в Москве

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В Москве госпитализировали режиссера Аллу Сурикову. Об этом сообщил источник «Известий» в четверг, 13 января.

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81-летнюю Сурикову госпитализировали после того, как она сама обратилась в диагностический центр ГКБ № 52. В настоящее время режиссер проходит обследования. Пока у нее диагностирована неуточненная пневмония. Специалисты взяли у нее ПЦР-тесты на COVID-19.

Сама Сурикова в беседе с телеканалом «Звезда» заявила, что у нее «все хорошо», сатурация составляет 98%.

Ранее появились сообщения о том, что Сурикову госпитализировали с температурой и кашлем, пишет НСН. Сообщалось также, что режиссер находится в среднетяжелом состоянии, отмечает «Москва 24».

Алла Сурикова родилась в Киеве в 1940 году. В кино пришла в 1960-х, ее карьера началась в качестве ассистента режиссера на телевизионной картине «Маленький школьный оркестр» и на фильме «Умеете ли вы жить?», отмечает телеканал «360». Позднее она стала снимать фильмы сама. Зрители знают такие ее картины, как «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинок», «Будьте моим мужем», «Суета сует», а также многие другие, отмечает REGNUM.

12 января народный артист РСФСР Леонид Куравлев перенес операцию в больнице в Коммунарке, куда был доставлен с подозрением на пневмонию. Как рассказал собеседник издания, Куравлеву провели операцию на желудке. Артисту установили специальную трубку, через которую в его организм будет поступать пища.

Операция прошла успешно. В данный момент Куравлеву для дыхания не нужен аппарат ИВЛ. Актер остается в реанимации.

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