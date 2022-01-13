Новый вид общественного транспорта запустят в Ульяновской области

В Ульяновской области летом или в начале осени появится новый вид общественного транспорта. Речь идет о рельсовых автобусах. Об этом ulpravda.ru сообщили в региональном министерстве транспорта, отметив, что железнодорожный транспорт является одним из самых безопасных видов пассажирских перевозок. Так, за последние два года в области не было зафиксировано ни одного ДТП с участием пригородных поездов.

Среди других плюсов этого вида транспорта в ведомстве назвали надежность, комфортность и сокращение времени в пути за счет скорости движения.

В частности, в этом году начнется развитие двух направлений: Инза–Ульяновск и Ульяновск–Димитровград, рассказал агентству директор департамента транспорта Юрий Чибисов. По этим двум направлениям проживает 65,5% всех жителей Ульяновской области.

Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» свяжут Инзу и Димитровград, которые расположены в 217 км друг от друга. Также новый вид транспорта улучшит обслуживание жителей других населенных пунктов, расположенных между Инзой и Димитровградом.

В этом году начнут курсировать три новых трехвагонных рельсовых автобуса, в каждом из которых будет по 229 сидячих мест. Они достанутся региону бесплатно, поскольку являются собственностью ОАО «РЖД». Стоимость поездки, а также расписание движения рельсовых поездов пока точно не определены.