Прямой эфир
Мир
Аэропорт Алма-Аты принял первый после возобновления работы рейс из РФ
Мир
В Польше обвинили США во втягивании России в войну с Украиной
Экономика
Путин поприветствовал участников XIII Гайдаровского форума
Мир
Младшая дочь Назарбаева поблагодарила сограждан за поддержку
Общество
Устроившего стрельбу в пермском вузе признали вменяемым
Общество
Мишустин заявил о рисках новых волн COVID-19
Мир
Четырех иностранцев задержали после беспорядков в Алма-Ате
Общество
Устроивший взрыв в гимназии в Серпухове признал вину
Спорт
Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
Происшествия
Здание с торговыми павильонами загорелось на севере Москвы

Новый вид общественного транспорта запустят в Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ульяновской области летом или в начале осени появится новый вид общественного транспорта. Речь идет о рельсовых автобусах. Об этом ulpravda.ru сообщили в региональном министерстве транспорта, отметив, что железнодорожный транспорт является одним из самых безопасных видов пассажирских перевозок. Так, за последние два года в области не было зафиксировано ни одного ДТП с участием пригородных поездов.

Среди других плюсов этого вида транспорта в ведомстве назвали надежность, комфортность и сокращение времени в пути за счет скорости движения.

В частности, в этом году начнется развитие двух направлений: Инза–Ульяновск и Ульяновск–Димитровград, рассказал агентству директор департамента транспорта Юрий Чибисов. По этим двум направлениям проживает 65,5% всех жителей Ульяновской области.

Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» свяжут Инзу и Димитровград, которые расположены в 217 км друг от друга. Также новый вид транспорта улучшит обслуживание жителей других населенных пунктов, расположенных между Инзой и Димитровградом.

В этом году начнут курсировать три новых трехвагонных рельсовых автобуса, в каждом из которых будет по 229 сидячих мест. Они достанутся региону бесплатно, поскольку являются собственностью ОАО «РЖД». Стоимость поездки, а также расписание движения рельсовых поездов пока точно не определены.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022