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Более 8 тыс. книг закупили для библиотек Псковской области

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В Псковской области библиотеки обновили книжные фонды. На их покупку из Резервного фонда правительства РФ было выделено более 3 млн рублей. На них удалось приобрести более 8 тыс. печатных изданий.

Новые книги поступили в Псковскую областную универсальную научную библиотеку и еще 12 муниципальных учреждений региона. В частности, библиотеки Гдовского района пополнились 600 экземпляров книг. Большинство из них получила Гдовская центральная районная библиотека имени Малякова. Часть фонда передадут Черневской сельской библиотеке.

Сейчас книги проходят процедуру постановки на учет. Совсем скоро они станут доступны читателям, пишет Псковская лента новостей.

В середине декабря сообщалось, что в поселке Пионерный Дедовичского района Псковской области открыли модельную библиотеку. Ее модернизировали в рамках нацпроекта «Культура». На обновление потратили 5,5 млн рублей, большинство из которых — средства федерального бюджета.

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