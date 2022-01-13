В Москве и области продлили предупреждение о гололедице и ветре

В Москве и Московской области продлили предупреждение о гололедице и ветре. Также в регионе ожидается сильный снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра в четверг, 13 января.

Согласно прогностической карте, в регионе действует желтый уровень погодной опасности, пишет RT. Предупреждение о гололедице действует до 07:00 субботы, 15 января. Предупреждение о ветре с порывами до 18 м/с в столице будет действовать до 21:00 пятницы, 14 января, в области — с 09:00 13 января до 21:00 14 января.

Как отмечает телеканал «360», 14 января в столичном регионе ожидаются метель, сильный снег и заносы на дорогах. Предупреждение об этом действует до 21:00 14 января.

Утром в четверг в столице наблюдали «алмазную пыль» — ледяные кристаллы, образующиеся в условиях аномального понижения температуры и высокой влажности.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года. По состоянию на 06:00 мск в столице на ВДНХ было –19 градусов, а в Тушино — –20,6 градуса. В области холоднее всего было в Волоколамске — –23,9 градуса.