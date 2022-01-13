Лавины принудительно спустят на горнолыжном комплексе у Кировска

Под Кировском Мурманской области проведут взрывные работы по принудительному спуску лавин. Они пройдут в лавиноопасной зоне на южном склоне горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр».

Мероприятия по спуску лавин начнутся в 18 часов четверга, 13 января. Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы Кировска напоминают, что находиться в опасной зоне запрещено, пишет ИА «Би-порт».

11 января сообщалось, что в Мурманской области за девять дней выпало 22 мм осадков, что соответствует 66% от среднего многолетнего значения для января. Наибольшее количество осадков выпало на севере Мурманской области. В Никеле и Ура-Губе зафиксировано от 20 до 29 мм осадков, что составляет 54–73% месячной нормы. В Териберке выпало 92% нормы осадков, или 27 мм.