В Казахстане начали искать мародеров с помощью проверки объявлений о продаже

Правоохранители Казахстана проверяют все объявления о продаже краденой техники, чтобы установить личности мародеров. Об этом в четверг, 13 января, заявил «Известиям» аким города Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев.

«Естественно, все правоохранительные службы сейчас как раз этим заняты, все объявления в печати, бумажные или в интернете, это полностью будет отслеживаться. Мы всех их найдем», — заверил он.

Ранее в этот день в Комитете нацбезопасности Казахстана сообщили, что погранслужба страны задержала четырех граждан стран Центральной Азии по подозрению в причастности к беспорядкам в Алма-Ате, их передали в подразделения полиции.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщили, что по фактам нападений на здания органов власти и силовиков возбуждено 388 уголовных дел.

Глава государства на фоне беспорядков обратился в ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения, за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

12 января Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Отмечалось, что вывод контингента начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. Президент также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

Как рассказывал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

13 января стало известно, что антитеррористическая операция была завершена почти во всех регионах Казахстана. Однако в Комитете нацбезопасности уточнили, что в Алма-Ате, Алматинской и Жамбылской областях продолжается антитеррористическая операция и сохраняется предельный, «красный» уровень террористической опасности.