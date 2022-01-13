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В РФ возбудили дело о хищении миллионов на ротацию американцев на МКС

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Правоохранительные органы России возбудили дело о хищении денежных средств, выделенных на ротацию американских членов экипажа на Международную космическую станцию (МКС) и обеспечения для них необходимого грузопотока на орбитальную станцию.

По данным «Известий», договор на испытания, общая сумма по которому достигла 3,83 млрд рублей, был составлен еще в 2012 году. Предполагалось, что работы возьмется выполнить ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ).

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При этом часть работ ЦЭНКИ передал на выполнение в ЗАО «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП). В 2013-м занимавший на тот момент пост директора ЦТП Василий Икомасов предоставил ЦЭНКИ акты о выполнении работ на 5,4 млн рублей.

Вместе с тем выяснилось, что отчетов и описаний работ к актам не прилагалось. По данным «Известий», в настоящий момент возбуждено дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В июне 2021 года сообщалось о расследовании хищения в 8 млн рублей при испытании корабля «Союз-ТМА». Работы должен был выполнить ЦЭНКИ. По данным «Известий», речь шла о самой «тяжелой» части статьи о мошенничестве, а именно о хищении в особо крупном размере преступной группой по предварительному сговору. В материалах дела также фигурировали Икомасов и его заместитель.

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