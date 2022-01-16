Целебная энергия: как дагестанки варят соль

Забихат освоила это дело более десяти лет назад, когда вышла замуж и приехала в Кванхидатли из Астрахани. Тогда же ей по наследству достался и участок у реки для варки соли. Минеральная вода здесь бьет прямо из-под земли. Прежде чем начать выпаривание, необходимо провести подготовительные работы, которые позволят повысить содержание соли в воде в несколько раз. Забихат деревянной лопатой собирает песок и остатки водорослей в небольшие кучки, их надо полить минеральной водой и подождать, пока она высохнет на солнце, оставив на земле соляные корки