Целебная энергия: как дагестанки варят соль

Село Кванхидатли известно далеко за пределами Дагестана благодаря уникальной соли, которую добывают с незапамятных времен из вод местных минеральных источников. Она имеет отменный вкус и считается целебной, за ней приезжают издалека, обменивают на шерсть, мясо и другие продукты. Так повелось, что большую часть времени добычей соли занимаются женщины, секреты ее производства передаются от матери к дочери, а участки становятся приданым для невест. Как дагестанки варят соль — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Алексей Терентьев
Площадки, на которых добывают соль, расположены на берегу реки. Чтобы добраться до них, надо пройти несколько километров по узкой горной тропинке и принести дрова, которые необходимы для процесса выпаривания
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Фото: Алексей Терентьев
Забихат освоила это дело более десяти лет назад, когда вышла замуж и приехала в Кванхидатли из Астрахани. Тогда же ей по наследству достался и участок у реки для варки соли. Минеральная вода здесь бьет прямо из-под земли. Прежде чем начать выпаривание, необходимо провести подготовительные работы, которые позволят повысить содержание соли в воде в несколько раз. Забихат деревянной лопатой собирает песок и остатки водорослей в небольшие кучки, их надо полить минеральной водой и подождать, пока она высохнет на солнце, оставив на земле соляные корки
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Фото: Алексей Терентьев
Минеральная вода бьет в нескольких местах, и за день женщины ходят сюда с ведрами бессчетное количество раз
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Фото: Алексей Терентьев
Из самодельных деревянных сосудов воду распыляют над землей
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Фото: Алексей Терентьев
Когда воды на песок вылито достаточно, землю надо размельчить и разрыхлить, чтобы процесс испарения проходил быстрее
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Фото: Алексей Терентьев
Обильно политый минеральной водой песок оставляют просыхать на солнце на несколько дней, после чего можно будет повторить процедуру заново. До тех пор, пока на земле не останется достаточно соли
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Фото: Алексей Терентьев
Насыщенную солью землю собирают лопатами и складывают в большие деревянные ящики, под которыми расположены емкости для сбора воды. Сверху снова льют воду, которая, проходя сквозь песок, фильтруется и вбирает в себя оставшуюся в нем после выпаривания на солнце соль. Получается насыщенный солевой раствор. Готовность к выпариванию определяют на вкус
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Фото: Алексей Терентьев
Когда вода максимально насыщена солью, переходят к процессу выпаривания. Для этого используют маленькие самодельные землянки со сложенными внутри печами. В квадратный поднос наливают солевой раствор и поддерживают огонь до тех пор, пока вся вода не испарится и на подносе не останутся крупные кристаллы минеральной соли. Доливать воду в процессе выпаривания нельзя — каждая партия делается отдельно
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Фото: Алексей Терентьев
Землянки топятся по-черному, температура внутри как в русской бане
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Фото: Алексей Терентьев
Готовую соль раскладывают на улице проветриться и еще раз просушиться под солнцем. Дальше ее можно нести домой
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Фото: Алексей Терентьев
Цена на соль постепенно растет — недавно ее продавали по 400 рублей за килограмм, сейчас подняли до 500. Сказывается инфляция и повышение спроса — несмотря на плохие дороги и пока еще полное отсутствие инфраструктуры, сюда всё чаще добираются туристы
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Фото: Алексей Терентьев
Жители Кванхидатли исповедуют ислам, молитва — неотъемлемая часть повседневной жизни
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Фото: Алексей Терентьев
Как говорят местные жители, вера помогает более стойко и спокойно относиться к бытовым тяготам. С работой здесь тяжело, мужчины уезжают на заработки в соседние регионы, а для женщин варка соли остается одним из немногих способов заработать на жизнь
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Фото: Алексей Терентьев
Добыча соли — необыкновенно тяжелая физически работа. Об этом говорит каждая из женщин, занятая этим делом
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Фото: Алексей Терентьев
Именно поэтому сейчас в селе осталось всего лишь несколько семей, которые сохраняют эту традицию
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Фото: Алексей Терентьев
Хадижат всю свою жизнь варила соль. «У меня просто не было другого выбора, — говорит она. — Нужно было как-то зарабатывать деньги, а другой работы у нас нет». Несколько лет назад женщина передала участок по наследству — теперь соль варят ее дети и внуки
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