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Самую большую разрушенную хулиганами горку восстановили в Уфе

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В Уфе удалось восстановить самую большую в городе горку, которую ранее разрушили неизвестные. Она установлена на площади Орджоникидзе. В городской администрации ранее утверждали, что горка не подлежит восстановлению.

По словам главы Орджоникидзевского района, после действий хулиганов горку хотели снести. Однако по просьбам местных жителей ее удалось перестроить.

Неизвестные разрушили горку на площади в ночь на 11 января. Акт вандализма зафиксировали камеры «Уфанет». Как отмечает ИА «МедиаКорСеть», пока это единственный случай вандализма на территории ледяных городков этой зимой.

Ранее власти Благовещенска отказались от установки ледяных скульптур в городе. В администрации поясняли, что эти элементы новогоднего оформления больше всего подвержены повреждениям, чувствительны к капризам погоды и страдают от вандалов.

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