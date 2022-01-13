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Доля продаж кроссоверов на российском рынке составила 51%

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В России на долю кроссоверов и внедорожников приходится 51% от всех реализованных новых легковых автомобилей. Об этом 13 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Отмечается, что в Москве доля кроссоверов составила 55% от общего объема реализации автомобилей. Ровно такой же результат зафиксирован и в Подмосковье. В Санкт-Петербурге, который замыкает тройку крупнейших региональных авторынков в стране, доля продаж SUV еще выше — 57%.

В 41 субъекте РФ доля сегмента SUV составляет не более половины от общих продаж, причем меньше всего она в Чечне и Ингушетии — 24%.

В декабре эксперты «Автостат» провели исследование и определили кроссоверы и внедорожники, которыми наиболее выгодно владеть в России.

Так, в небольшом сегменте B лидером по стоимости владения является кроссовер Geely Coolray — 1 км его пробега обходится в 9,1 рубля. А вот в крупном сегменте E самым выгодным во владении является Hyundai Palisade, результат которого составляет 15,6 руб./км.

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