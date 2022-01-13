Школьники Дзержинска остались дома из-за отсутствия автобусов

В Дзержинске Нижегородской области учеников одной из школ перевели на дистанционное обучение. Причиной стало отсутствие автобусов, которые должны доставлять ребят в учебное учреждение.

Пока решение принято только в отношении старшеклассников. Однако родители школьников переживают, что такая же участь ждет и учеников начальной школы, сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на местных жителей.

Сотрудники школы, в свою очередь, выяснили, что школьных автобусов нет, из-за того что часть находится в ремонте, а другие отправлены на «спортивные соревнования и региональный этап олимпиады». Официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации пока не было.