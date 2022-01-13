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Бастрыкин: дело о халатности полицейских возбуждено после убийства девочки в Костроме

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Сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела о халатности, которое следователи Следственного комитета возбудили после убийства пятилетней девочки в Костроме. Об этом 13 января в интервью сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

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По его словам, признаки халатности обнаружены в действиях полицейских городского отдела № 2 Костромы.

Как полагает следствие, административный надзор, который установил суд за освободившимся осужденным, они вели ненадлежащим образом, рассказал Бастрыкин «РИА Новости».

8 января знакомый отца убитого ребенка заявил, что в трагедии косвенно виновны все жители города. Вина людей заключается в том, что они позволяют преступникам ходить по одному с ними городу, объяснил он.

5 января Бастрыкин затребовал от и.о. руководителя следственного управления СК России по Костромской области Сергея Болтышова доклад о ходе расследования убийства ребенка.

4 января девочка вышла гулять на улицу Северной Правды. Оттуда ее похитили двое мужчин и скрылись. Подозреваемых и тело ребенка обнаружили в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него, однако были задержаны.

Один из подозреваемых, признавшихся в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

6 января суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых на два месяца. 12 января следствие предъявило фигурантам обвинение.

По данным «Известий», злоумышленники рассказали на допросе, что якобы не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10–11 лет для совершения преступления.

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