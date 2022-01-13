Трое погибли и двое пострадали в ДТП с маршруткой под Саратовом

Под Энгельсом Саратовской области произошло крупное ДТП, унесшее жизни трех человек. Также есть двое пострадавших. На трассе у села Первомайское столкнулись маршрутный микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль.

В пресс-службе ГУ МВД по региону ИА «Взгляд-инфо» рассказали, что в аварии участвовали «Газель», «Газель Некст» и автомобиль Scoda Rapid. В результате на месте аварии до прибытия скорой помощи, скончались трое пассажиров иномарки.

Водитель и пассажир легковушки госпитализированы. В региональном минздраве уточнили, что пострадавшие, мужчина и женщина, находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

ГИБДД проводит проверку по факту аварии. Все обстоятельства случившегося выясняются.

12 января сообщалось о столкновении 20 автомобилей в Липецке на участке объездной трассы Тамбов–Орел. По предварительным данным, в результате аварии никто не погиб, но есть пострадавшие. Причина происшествия пока неизвестна.