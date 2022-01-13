Тверские власти отказались от закрытия железнодорожной ветки

В Тверской области не будут перекрывать железнодорожную ветку Торопец — Великие Луки, как планировалось ранее. Об этом сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Отменить поезда на этой ветке должны были на период с 14 января по 4 марта в связи с проведением ремонтных работ.

Для поездов на участке Бологое —

Великие Луки также расписание меняться не будет.

Кроме того, сохраняется расписание ретропоезда «Селигер». Он будет отправляться по субботам и воскресеньям, пишут «Тверские ведомости».