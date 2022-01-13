Бастрыкин объяснил результаты экспертизы напавшего на казанскую школу Галявиева

При первой экспертизе в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, не учитывалось влияние на него деструктивной субкультуры, из-за чего молодого человека изначально признали невменяемым. Об этом 13 января заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, юноша несколько месяцев готовился к преступлению.

«Умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года. Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах», — рассказал Бастрыкин «РИА Новости».

Как отметил глава ведомства, повторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена с учетом влияния на преступника вышеперечисленных идей.

«Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводились к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи», — уточнил Бастрыкин.

Также следствие предоставило экспертам собранные материалы об особенностях данной субкультуры.

«Помимо этого, к проведению повторной экспертизы привлечен более широкий состав экспертов — ведущие ученые в области психиатрии. В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела, как в момент совершения преступления, так и на данный момент», — добавил глава ведомства.

Трагедия в казанской школе произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

16 декабря суд продлил арест Галявиеву до 11 апреля 2022 года. 10 декабря СК РФ сообщил, что юноше предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом»; «Изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства»; «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»).

16 ноября Галявиев прошел экспертизу в психиатрической больнице Санкт-Петербурга и был признан вменяемым. Первую экспертизу Галявиева в июле провел Научный центр имени Сербского. Она показала, что в момент совершения массового убийства молодой человек был невменяем, однако психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала обратное.