Часть Петрозаводска осталась без света из-за метели

Два крупных района Петрозаводска остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий — на город обрушились мощный ветер и снег.

Утром 13 января без света остались тысячи жителей районов Ключевая и Зарека. В Единой дежурно-диспетчерской службе ИА «Карелinform» сообщили о повреждениях на сетях. Пока не сообщается, когда электричество восстановят.

В ночь на 13 января на Карелию обрушился циклон. Он принес сильный ветер, до 21 м/с, а также сильный снег. Сообщалось, что за утро в Петрозаводске может выпасть до 7–8 мм осадков.

13 января в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано или отменено более 60 рейсов на фоне мороза и наступающего снегопада.