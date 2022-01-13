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Кудрин объяснил рост инфляции в России

Кудрин: всплеск инфляции в РФ связан с внешними факторами
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Всплеск инфляции в Российской Федерации связан с внешними факторами, но ей не стоит защищаться от глобальных процессов. Об этом 13 глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, политика ЦБ позволяет держать инфляцию под контролем, а в перспективе приведет к ее сдерживанию.

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По его мнению, эти отклонения не носят долгосрочный характер или не сказываются на большинстве товаров.

«Но денежно-кредитная политика, проводимая в этих условиях Центральным банком, позволяет в целом держать ситуацию под контролем и в перспективе приведет к сдерживанию инфляции», — поделился он прогнозом в интервью ТАСС.

Как продолжил Кудрин, вопрос о возвращении к инфляции в 4% обсуждается.

«Я думаю, что Центральный банк правильно ориентируется и всё для этого делает», — заключил он.

27 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам этого года инфляция в России будет немного выше 8%. 22 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ростом инфляции в России — это отчасти плата за открытость экономики. По его словам, в правительстве знают о росте цен, а инфляция в стране является в основном импортируемой.

В конце декабря «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство сообщали, что к февралю в рознице может подорожать: пшеничная мука — на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2% относительно ноябрьских показателей.

Несмотря на то, что на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти. Если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, к весне 2022 года инфляция начнет притормаживать, прогнозировали экономисты.

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