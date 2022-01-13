Полиция начала проверку после гибели бездомных собак в Усинске
В Усинске в Республике Коми проводится доследственная проверка по факту гибели бездомных животных. Трупы собак были найдены в заброшенном ангаре. Информация об этом появилась в соцсетях.
ИА «Комиинформ» уточняет, что в республиканское министерство сельского хозяйства и потребительского рынка обратился местный житель Александр Богатырев. Он рассказал о жестоком обращении с животными. Богатырев ранее занимался отловом собак и содержал частный приют.
После обнаружения погибших собак в ангаре на территории Усинска глава министерства Денис Шаронов дал поручение разобраться в ситуации и направил на место сотрудников местной ветеринарной службы. Обстоятельства случившегося выясняются. Полиция проводит доследственную проверку.
Ранее сообщалось о нападении стаи бездомных собак на ребенка в городе Печора в Коми. Девочка получила раны головы, лица и ног. Позже власти Печорского района в связи с инцидентом ввели режим повышенной готовности.