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Более 60 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

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В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в четверг, 13 января, задержано или отменено более 60 рейсов на фоне мороза и наступающего снегопада. Соответствующая информация следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, на 09:31 мск в аэропорту Внуково 11 рейсов задержано, 13 отменено, в Домодедово 14 рейсов задержано, четыре отменено, тогда как в Шереметьево восемь рейсов задержано, 20 отменено.

В Гидрометцентре рассказали, что 13 января в Москве ожидаются облачная погода, снег и гололедица. Температура в столице и днем и ночью составит –6...–8 градусов. Ветер — юго-западный со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 15 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд свою очередь сообщил, что ряд российских регионов в ближайшие дни ожидает опасная погода. Он также пообещал, что 14 января в Ивановской области и в Подмосковье будут сильные осадки и снежные заносы.

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