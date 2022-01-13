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Главный турцентр Алтайского края ликвидировали

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Власти Алтайского края ликвидировали самый главный туристический центр региона, «Алтайтурцентр». Соответствующее постановление подписал губернатор Виктор Томенко.

В документе говорится, что это сделано в целях оптимизации деятельности краевых государственных учреждений.

«Алтайтурцентр» занимался продвижением туристического бренда Алтайского края, оказывал услуги в сфере туризма, организовывал туры, разрабатывал маршруты.

Как пишет altapress.ru, вероятнее всего, ликвидация «Алтайтурцентра» связана с регистрацией 6 декабря автономной некоммерческой организации «Алтайтурцентр». Она должна взять на себя функции ликвидированного учреждения.

Руководителем АНО стала Александра Томашевич. Ранее она возглавляла Алтайскую региональную ассоциацию туризма, а сейчас входит в состав правления.

Агентство напоминает, что в августе глава КГБУ «Алтайтурцентр» Денис Ивлев покинул пост по собственному желанию. Это произошло за день до приезда главы Ростуризма.

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