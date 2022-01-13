Сгоревший во время беспорядков акимат Алма-Аты сняли с дрона

Сгоревший во время беспорядков акимат Алма-Аты сняли с дрона

2022-01-13 09:13:53

2022-01-13 09:13:53

2022-01-13 09:13:53

2022-01-13 09:13:53

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