На Дальнем Востоке выявили первый случай «Омикрон»-штамма коронавируса

Специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области зарегистрировали первый случай «Омикрон»-штамма коронавируса на Дальнем Востоке. Об этом сообщила главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова.

«Омикрон» был выявлен у ребенка, который с родителями отдыхал в Турции. По словам Кургановой, эти граждане не были допущены на рабочее место без тестирования.

«Естественно, вся семья находилась дома. И когда мы получили уже результаты сиквенса, то есть сиквенирование по этой пробе было сделано, мы уже знали, что здесь «Омикрон», — отметила врач в интервью ГТРК «Амур», опубликованном 13 января.

Вместе с тем отмечается, что семья по прилете из Турции ни с кем из близких не контактировала. В настоящий момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против «Омикрон»-штамма. Глава государства также отметил рост заболеваемости COVID-19 в разных странах мира.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, указала, что в России выявлено 698 случаев «Омикрон»-штамма. По ее словам, большая часть из них зафиксирована в Московском регионе.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов 13 января уточнил, что свойства штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствуют о скором завершении пандемии. Он полагает, что «Омикрон» — это последняя мутация COVID-19 перед уходом в другую популяцию.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.