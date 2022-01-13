Рогозин высказался против посещения Байконура новым министром информации Казахстана

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин посоветовал недавно назначенному министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову не приезжать на Байконур. Об этом он написал 12 января в своем Telegram-канале.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову», — написал Рогозин.

По его словам, Умарова там не ждут.

По некоторой информации, министр является автором резких цитат относительно России в соцсетях. Сам Умаров уверял, что пытался вести «плодотворную работу с российскими партнерами».

12 января глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство отказалось работать с Умаровым. По словам Примакова, он внимательно прочитал «многочисленные цитаты» казахстанского министра, в которых тот охарактеризовал Великую Отечественную как «чужую войну», а русских назвал «навязанной диаспорой».

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым премьером страны Алихана Смаилова. В тот же день он утвердил новый состав правительства республики, в состав кабмина вошел в том числе Умаров.

С 19 августа 2021 года Умаров занимал пост вице-министра информации и общественного развития. С 2017 по 2020 год работал генеральным директором международного информационного агентства «Казинформ». С января 2020 года по август 2021 года она занимал пост председателя правления агентства.

Город Байконур, где расположен одноименный космодром, является частью Казахстана, находящейся в аренде у РФ до 2050 года. На его территории работают российские военный суд, управление внутренних дел, структуры миграционной и налоговой службы, органов образования и здравоохранения.