Прямой эфир
Мир
Аэропорт Алма-Аты принял первый международный рейс после беспорядков
Мир
Непредвиденная остановка реактора произошла на АЭС в Южной Корее
Культура
Полина Агуреева объяснила отказ петь в музыкальных телешоу
Армия
Бастрыкин предложил передать МВД контроль за оборотом оружия
Армия
Самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана более 2 тыс. россиян и иностранцев
Общество
Онищенко порекомендовал переводить персонал на удаленку
Армия
Истребители Су-30СМ разгромили условного противника в Забайкалье
Происшествия
На дом продюсера телепрограммы «Куклы» совершили нападение
Мир
Чешский премьер Фиала выругался в ходе заседания парламента
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году

Размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году составит 18 984 рубля, в 2023 году — 20 047 рублей, в 2024-м — 21150 рублей, сообщили 12 января в Министерстве труда и социальной защиты России.

Час доплаты: индексация пенсий на уровень инфляции потребует еще 150–200 млрд
Какой механизм выберут власти для распределения дополнительных средств

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», — заявил глава ведомства Антон Котяков.

При этом общие расходы бюджета на индексацию страховых пенсий в России в 2022 году составят 549,7 млрд рублей, уточнили в Министерстве финансов РФ.

«Индексация страховых пенсий в 2022 году была предусмотрена на уровне 5,9%. В бюджете Пенсионного фонда РФ на это предусмотрено 377 млрд рублей. С учетом поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

12 января на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%.Он отметил, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января. Она отметила, что индексация, скорее всего, будет проведена задним числом с 1 января. После индексации средняя пенсия в России вырастет приблизительно на 1,4 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022