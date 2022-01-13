Размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рублей

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в 2022 году составит 18 984 рубля, в 2023 году — 20 047 рублей, в 2024-м — 21150 рублей, сообщили 12 января в Министерстве труда и социальной защиты России.

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», — заявил глава ведомства Антон Котяков.

При этом общие расходы бюджета на индексацию страховых пенсий в России в 2022 году составят 549,7 млрд рублей, уточнили в Министерстве финансов РФ.

«Индексация страховых пенсий в 2022 году была предусмотрена на уровне 5,9%. В бюджете Пенсионного фонда РФ на это предусмотрено 377 млрд рублей. С учетом поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

12 января на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%.Он отметил, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января. Она отметила, что индексация, скорее всего, будет проведена задним числом с 1 января. После индексации средняя пенсия в России вырастет приблизительно на 1,4 тыс. рублей.