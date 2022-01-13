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Чешский премьер Фиала выругался в ходе заседания парламента
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Чешский премьер Фиала выругался в ходе заседания парламента

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Во время заседания парламента Чехии премьер-министр Петр Фиала допустил резкое высказывание. Об этом 13 января сообщило издание Novinky, которое вело онлайн-трансляцию мероприятия.

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«Как же меня это всё достало», — заявил политик, используя нецензурную лексику.

Микрофон Фиалы был включен, и его словам услышали коллеги. Заседание, в ходе которого политик допустил резкое высказывание, длилось более 19 часов и завершилось около 5:00.

Причиной столь длительного заседания стало неприятие большинством оппозиционных депутатов программного заявления правительства Чехии.

Коалиция праволиберальных партий «Вместе» во главе с Фиалой выиграла парламентские выборы в Чехии в октябре минувшего года.

11 ноября президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства премьера страны Андрея Бабиша. Он поручил членам кабинета исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

9 ноября Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство.

В 2013 году Фиала впервые был избран депутатом чешского парламента и вошел в состав руководства Гражданской демократической партии, а год спустя был избран ее председателем. Политик также занимается научной работой, почти ежегодно у него выходят книги и монографии: в частности, «Католицизм и политика», «Политические партии в Центральной и Восточной Европе» и другие.

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