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На дом продюсера телепрограммы «Куклы» совершили нападение

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На дом продюсера Василия Григорьева, который запустил в 1994 году сатирическую телепередачу «Куклы» с масками известных политиков, совершен вооруженный налет, украдена крупная сумма денег.

По данным «Известий», Григорьев пришел домой днем 12 января и обнаружил связанных домработниц, с которыми рядом сидели два человека в камуфляже. Они угрожали продюсеру пистолетом, повалили на пол и стали требовать денег.

Григорьев рассказал, где находятся сбережения. Нападавшие унесли из кухонного шкафа $130 тыс. и €50 тыс. из ящика рабочего стола. Также были похищены три пары наручных часов Hublot. Материальный ущерб составил почти 14 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве подтвердили факт обращения мужчины 1958 года рождения 12 января, который сообщил об открытом хищении денег из дома.

«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемых», — указали в ведомстве.

Василий Григорьев родился в 1958 году в Москве, окончил отделение кинодраматургии ВГИКа. В 1994 году запустил развлекательную сатирическую телепередачу «Куклы» на темы российской политики. Шоу выходило в эфир до 2002 года и было популярным у зрителей.

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