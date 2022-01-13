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Грушко: Россия может парировать угрозы военными средствами, если не удастся политическими

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Россия готова защищать свою безопасность военными средствами, если не удастся сделать это политическими. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в среду, 12 января.

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Он указал, что у России есть набор законных военно-технических мер, и Москва готова их применить, если почувствует реальную угрозу безопасности. Именно такую угрозу ощущает Россия, когда ее территория рассматривается в качестве объекта для нацеленных ударных средств, подчеркнул дипломат.

«Конечно, мы с этим согласиться не можем», — сказал Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО.

Сотрудничество между РФ и Североатлантическим альянсом в сферах общих интересов сейчас полностью приостановлено, и это, по его словам, вписывается в курс НАТО по сдерживанию Москвы.

Грушко также отметил, что Россия в ходе переговоров честно указала альянсу на серьезные риски, к которым может привести дальнейшее ухудшение отношений. Он назвал условие для сотрудничества стран НАТО и РФ: они обязаны принять роль Российской Федерации как страны, гарантирующей мир на евроатлантическом пространстве.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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