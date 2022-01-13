Грушко: Россия может парировать угрозы военными средствами, если не удастся политическими

Россия готова защищать свою безопасность военными средствами, если не удастся сделать это политическими. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в среду, 12 января.

Он указал, что у России есть набор законных военно-технических мер, и Москва готова их применить, если почувствует реальную угрозу безопасности. Именно такую угрозу ощущает Россия, когда ее территория рассматривается в качестве объекта для нацеленных ударных средств, подчеркнул дипломат.

«Конечно, мы с этим согласиться не можем», — сказал Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия–НАТО.

Сотрудничество между РФ и Североатлантическим альянсом в сферах общих интересов сейчас полностью приостановлено, и это, по его словам, вписывается в курс НАТО по сдерживанию Москвы.

Грушко также отметил, что Россия в ходе переговоров честно указала альянсу на серьезные риски, к которым может привести дальнейшее ухудшение отношений. Он назвал условие для сотрудничества стран НАТО и РФ: они обязаны принять роль Российской Федерации как страны, гарантирующей мир на евроатлантическом пространстве.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.