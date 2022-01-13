Непредвиденная остановка реактора произошла на АЭС в Южной Корее

Ядерный реактор южнокорейской атомной электростанции «Хануль» автоматически отключился из-за механической неисправности 13 января. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Ядерный реактор автоматически отключился в четверг, после того как перестал работать насос, подающий охлаждающую жидкость, но утечки радиации обнаружено не было», — передал оператор атомных станций страны Korea Hydro & Nuclear Power Co.

Реактор-5 на электростанции «Хануль» примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула остановился около 1:26 утра 13 января (20:26 мск, 12 января). Комиссия по ядерной безопасности заявила, что изучает причину неисправности и автоматического отключения реактора. Уровень радиации поддерживается на обычном уровне. Техническое обслуживание Реактора-5 проводилось в июле 2021 года.

В декабре стало известно о закрытии в Германии половины атомных станций. Так в стране намерены перейти на чистую возобновляемую энергию. По мнению политолога Александра Рара, стремление ФРГ к экологичным источникам энергии и приверженность идеям зеленой революции могут сыграть фатальную роль для экономики.