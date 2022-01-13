Прямой эфир
Мир
Аэропорт Алма-Аты принял первый международный рейс после беспорядков
Мир
Непредвиденная остановка реактора произошла на АЭС в Южной Корее
Культура
Полина Агуреева объяснила отказ петь в музыкальных телешоу
Армия
Бастрыкин предложил передать МВД контроль за оборотом оружия
Армия
Самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана более 2 тыс. россиян и иностранцев
Общество
Онищенко порекомендовал переводить персонал на удаленку
Армия
Истребители Су-30СМ разгромили условного противника в Забайкалье
Происшествия
На дом продюсера телепрограммы «Куклы» совершили нападение
Мир
Чешский премьер Фиала выругался в ходе заседания парламента
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году

Непредвиденная остановка реактора произошла на АЭС в Южной Корее

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ядерный реактор южнокорейской атомной электростанции «Хануль» автоматически отключился из-за механической неисправности 13 января. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В атом же духе: каким ученые видят будущее ядерной отрасли
Что обсуждали на собрании научных сотрудников НИЦ «Курчатовский институт» и представителей НИЯУ МИФИ

«Ядерный реактор автоматически отключился в четверг, после того как перестал работать насос, подающий охлаждающую жидкость, но утечки радиации обнаружено не было», — передал оператор атомных станций страны Korea Hydro & Nuclear Power Co.

Реактор-5 на электростанции «Хануль» примерно в 330 км к юго-востоку от Сеула остановился около 1:26 утра 13 января (20:26 мск, 12 января). Комиссия по ядерной безопасности заявила, что изучает причину неисправности и автоматического отключения реактора. Уровень радиации поддерживается на обычном уровне. Техническое обслуживание Реактора-5 проводилось в июле 2021 года.

В декабре стало известно о закрытии в Германии половины атомных станций. Так в стране намерены перейти на чистую возобновляемую энергию. По мнению политолога Александра Рара, стремление ФРГ к экологичным источникам энергии и приверженность идеям зеленой революции могут сыграть фатальную роль для экономики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022