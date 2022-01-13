Антонов указал на скрытые попытки США воздействовать на РФ на фоне переговоров

Инициативы законодательных органов США, в том числе антироссийские санкции, имеют под собой цель — воздействие на Москву на фоне переговоров России по гарантиям безопасности. Об этом в четверг, 13 января, рассказал российский посол Анатолий Антонов.

«В подобном давлении США на Россию усматриваем неспособность Вашингтона аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров», — приводит слова дипломата Facebook российской дипмиссии в Вашингтоне.

Накануне, 12 января, Антонов призвал российскую и американскую стороны переговорного процесса задуматься о будущих поколениях и о том, как они будут жить вместе. Он отметил, что Россия выступает за разрядку напряженности и создание нормальной атмосферы для взаимовыгодного сотрудничества.

9 января The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация президента США Джо Байдена совместно с союзниками готовит новый пакет санкций против России на случай ее «вторжения» на Украину. Обсуждаемые ограничения вступят в силу через несколько часов после обострения ситуации, заверили информаторы.

При этом в Вашингтоне опасаются негативных последствий антироссийских санкций для Запада. Следствием таких ограничений может стать повышение цен на газ, а также нарушение торговых и инвестиционных связей Европы с Россией.