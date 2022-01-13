Во Владимирской области вспыхнула пилорама

Здание пилорамы загорелось утром в четверг, 13 января, в Суздальском районе Владимирской области. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, огонь охватил кровлю. Пожар был ликвидирован на площади 500 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В областном МЧС отметили, что вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно.

К тушению привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.

Ночью 13 января одноэтажный дом с мансардой полностью выгорел в Курортном районе города Зеленогорска под Санкт-Петербургом. В результате пожара погибли двое человек.