Самолеты ВКС РФ вывезли из Казахстана более 2 тыс. россиян и иностранцев

Самолеты военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили суммарно из Казахстана в Россию 2241 российских и иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в четверг, 13 января.

Возвращенные на родину россияне прибыли в Алма-Ату в туристических целях, к родственникам или отпраздновать Новый год. В результате протестов в стране, переросших в беспорядки, прекратил работу международный аэропорт «Алматы», и приезжие оказались вынуждены ожидать разрешения ситуации в гостиницах города.

Когда в Казахстан были введены миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), россияне смогли обратиться к руководству миротворцев РФ с просьбой помочь им с возвращением в Россию.

Так, 12 января четвертый самолет ВКС России доставил из Казахстана в Москву 146 россиян, предыдущий — 86. 11 января из Алма-Аты в Москву прибыли два самолета, на борту каждого из них находилось по 145 россиян. В В Минобороны тогда подчеркнули, что вывоз российских граждан «будет продолжаться до полного выполнения задачи».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в ОДКБ (куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. Он отметил, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.