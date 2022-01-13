Космический грузовой корабль Cygnus отправится к МКС 19 февраля

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в среду, 12 января, сообщило, что запуск грузового космического корабля Cygnus американской корпорации Northrop Grumman к МКС намечен на 19 февраля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Планируется, что старт ракеты-носителя Antares произойдет в 12:39 по времени восточного побережья США (20:39 мск) с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния).

Корабль доставит на МКС в рамках 17-й миссии по отправке полезных грузов новые водородные сенсоры для системы рекуперации кислорода, современную систему для совершенствования техники выращивания растений и аккумуляторные литий-ионные батареи. Также в NASA отметили, что Cygnus впервые оснастят системой, которая позволит корректировать орбиту станции.

Прошлый запуск такого аппарата к МКС состоялся 11 августа. Cygnus доставил на станцию, в частности, 3D-принтер, в котором используется имитирующий грунт Луны материал, а также аппарат по очистке воздуха от двуокиси углерода с применением новых технологий и монтажный кронштейн для установки на несущем каркасе солнечных панелей. Корабль отстыковался от МКС 20 ноября.