На Сахалине ввели режим ЧС из-за непогоды

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за циклона. Идет расчистка дорог, проездов к больницам, детским садам и другим социально значимым учреждениям города, передает телеканал «Известия». Циклон нарушил работу всех видов транспорта в области. Перекрыта большая часть трасс на острове. Ранее около 25 тыс. жителей Сахалина остались без электричества. Сильный ветер оборвал линии электропередачи. Энергетики ведут восстановительные работы. Спасатели объявили штормовое предупреждение в регионе. На островах бушует метель, отмечается плохая видимость.

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