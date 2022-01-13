Европейцев обеспокоило отсутствие представителей ЕС на переговорах РФ и НАТО

Евросоюз (ЕС) обеспокоен тем, что его представители не участвовали на переговорах России и НАТО. Об этом стало известно в среду, 12 января.

«Исключение ЕС из переговоров о войне и мире на его собственном заднем дворе воспринимается болезненно», — пишет газета The Guardian.

Председатель Европарламента Жозеп Боррель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверяют общество, что ничего не будет согласовано без ЕС, но, как пишет издание, «не все верят в эти успокаивающие истории, касающиеся отсутствия Европы в верхней части списка участников».

«Это вызывает у меня огромное беспокойство», — рассказал газете бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, заседающий сейчас в Европарламенте.

Он напомнил, что ЕС соседствует и с Россией, и с Украиной. Это значит, что их взаимодействие касается и стран Европы. Так, в 2014 году глава МИДа ЕС Кэтрин Эштон присутствовала за столом переговоров США, России и Украины в Женеве, но Франция и Германия перевели обсуждение украинского вопроса с РФ в более узкий нормандский формат, и это было, «дипломатической ошибкой», считает Сикорский.

Он добавил, что это было в том числе «дипломатической ошибкой Украины, которая приняла нормандскую формулу, а затем минскую формулу, которые ни к чему нас не привели».

«Из-за ряда этих ошибок мы оказались в ситуации, когда ЕС был отстранен от решения жизненно важного для нас вопроса», — отметил Сикорский.

10 января Жозеп Боррель сообщил, что получил заверения от госсекретаря США Энтони Блинкена, что ЕС и его страны-участницы будут частью любых переговоров с Россией. Он обратил внимание на то, что двусторонние переговоры в Женеве — первый шаг на пути понимания ситуации, поэтому ничего необычного в двустороннем формате нет. Йенс Столтенберг намерен проинформировать министров обороны стран ЕС о результатах переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

Ранее в среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.