На Украине призвали не допустить появления в стране миротворцев РФ и ЕС

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду, 12 января, обратился к властям европейских стран с призывом не допустить введения совместного миротворческого контингента России и Евросоюза, который, по его мнению, может быть сформирован на фоне переговоров Москвы и Запада по гарантиям безопасности.

«Чем больше у нас бардака, тем лучше карты Путина в переговорах, тем лучше сказать европейцам, что только Россия способна навести порядок. <...> Или Россия даже предложит совместную миссию с Евросоюзом. Даже такого цинизма не исключаю. <...> Здесь дело за нами и может еще за США. Ну и тех европейцев, которые понимают — дать Кремлю палец — завтра откусит голову. Сейчас момент истины, кто с нами на уровне заявлений и деклараций, а кто «как мушкетеры» — один за всех и все за одного», — написал экс-глава МИДа в Facebook.

Как ранее в этот день сообщил источник телекомпании CNN из числа американских чиновников высокого ранга, Соединенные Штаты определили набор санкций против России, и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Он отметил, что окончательный пакет санкций будет зависеть от того, какой именно сценарий увидят США.

12 января заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что концентрация российских войск у границы Украины не уменьшилась. Он отметил, что ВС Украины «будут готовы дать отпор» в случае обострения сложившейся ситуации, но добавил, что сам надеется на дипломатическое решение.

25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.