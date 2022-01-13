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Полина Агуреева объяснила отказ петь в музыкальных телешоу

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Актриса театра и кино Полина Агуреева в интервью «Известиям» призналась, что ее неоднократно приглашали принять участие в многочисленных музыкальных телевизионных шоу и объяснила, почему всякий раз отказывалась.

«Не нравится этот формат, не нравятся песни. Не буду кокетничать — я хорошо, наверное, пою, потому что понимаю, про что пою. Но у меня, конечно, нет потрясающего голоса, вокальных данных. Всегда говорю, что я не хорошо пою, а хорошо вздыхаю, когда пою. Но очень люблю петь, просто очень. Наверное, людям нравится. Вообще, я люблю делать только то, что мне самой нравится», — подчеркнула актриса.

Еще Агуреева называет Сергея Бодрова «последним настоящим человеком в нашем времени» и уверена, что душу ребенка невозможно развить одними мультиками и компьютерными играми. О том, что произойдет, если на два года лишить своего сына смартфона и интернета, а также о драке со зрителем, возможности продолжения работы с режиссером «Ликвидации» и о своем учителе, 90-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, ведущая актриса Мастерской Петра Фоменко рассказала в интервью «Известиям» от 13 января 10:00:

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