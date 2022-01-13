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Гинцбург анонсировал выпуск вакцины «Спутник М» для подростков

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Выпуск вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в гражданский оборот ожидается на следующей неделе. Об этом в четверг, 14 января, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург «РИА Новости».

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«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — рассказал Гинцбург.

Ранее, 9 января, замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что наибольшее распространение коронавируса и наиболее тяжелое течение болезни наблюдается среди детей. Она отметила, что это вызвано низким уровнем иммунитета от коронавирусной инфекции среди детей.

4 января директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная и детская вакцины от коронавируса должны стать доступны уже в 2022 году.

Минздрав РФ зарегистрировал «Спутник М» 24 ноября. Вакцина предназначена для подростков от 12 до 17 лет. Препарат содержит 1/5 дозы «Спутника V» для взрослых. Иммунизация проводится двумя компонентами с перерывом 21 день.

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