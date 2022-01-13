Прямой эфир
Экономика
Реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году
Общество
Иммунолог заявил о скором завершении пандемии из-за свойств штамма «Омикрон»
Мир
Times сообщила о возможном визите главы британского МИДа в Москву
Общество
Вильфанд пообещал опасную погоду в ближайшие дни в ряде регионов РФ
Спорт
«Реал» выиграл у «Барселоны» и вышел в финал Суперкубка Испании
Наука
Роспотребнадзор разработал быстрый тест для выявления штамма «Омикрон»
Спорт
Мишина и Галлямов не обратили внимания на свой мировой рекорд
Мир
Турция разрешила авиакомпании из Армении полеты в Стамбул
Мир
В офисе Зеленского заявили о возможной поездке президента на саммит НАТО
Мир
Дрон показал кадры сгоревшего во время беспорядков акимата Алма-Аты
Сюжет:

В Москве введут новые ограничения при высокой загрузке системы здравоохранения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые ограничения из-за штамма коронавируса «Омикрон» могут ввести в Москве в случае высокой загрузки системы здравоохранения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 12 января.

Победить в волне: какие поправки к законопроекту о QR-кодах предложили в ГД
Во втором чтении документ могут рассмотреть уже на следующей неделе

По его словам, всё зависит от уровня заболеваемости и количества госпитализаций.

«Мы, безусловно, будем прибегать к ним (ограничениям) в случае, если такая необходимость возникнет, только когда ситуация будет на пределе мощности в наших медицинских учреждениях. <...> На примере последних волн мы видели, что мы вводили ограничения вместе только уже со всей страной, они были короткими и позволили практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые показатели заболеваемости», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24», запись которого опубликована на YouTube.

Набор возможных ограничений уже известен и отработан, добавил он.

«Наши предприниматели, да и в целом городская система научились работать в условиях ограничений», — заявил заммэра.

12 января глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших COVID-19 выявлен штамм «Омикрон». Ранее в этот день вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране зарегистрировано 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса, большая часть из них — в Московском регионе.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022