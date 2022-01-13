В Москве введут новые ограничения при высокой загрузке системы здравоохранения

Новые ограничения из-за штамма коронавируса «Омикрон» могут ввести в Москве в случае высокой загрузки системы здравоохранения. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 12 января.

По его словам, всё зависит от уровня заболеваемости и количества госпитализаций.

«Мы, безусловно, будем прибегать к ним (ограничениям) в случае, если такая необходимость возникнет, только когда ситуация будет на пределе мощности в наших медицинских учреждениях. <...> На примере последних волн мы видели, что мы вводили ограничения вместе только уже со всей страной, они были короткими и позволили практически безболезненно для экономики преодолеть пиковые показатели заболеваемости», — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24», запись которого опубликована на YouTube.

Набор возможных ограничений уже известен и отработан, добавил он.

«Наши предприниматели, да и в целом городская система научились работать в условиях ограничений», — заявил заммэра.

12 января глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что в Москве у 30% заболевших COVID-19 выявлен штамм «Омикрон». Ранее в этот день вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране зарегистрировано 698 случаев «Омикрон»-штамма коронавируса, большая часть из них — в Московском регионе.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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