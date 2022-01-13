В ООН рассказали о перевозке мигрантов в Европу контрабандистами

С января по конец ноября 2021 года более 2,5 тыс. человек погибли или пропали без вести в водах, пытаясь добраться до Европы через Средиземное море и по маршруту, пролегающему вдоль северо-западного побережья Африки. Об этом «Известиям» рассказали в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

«Эти события являются болезненным напоминанием о том, что беженцы продолжают рисковать своей жизнью в надежде оказаться в Европе. В силу отсутствия безопасных путей эти люди вынуждены прибегать к помощи контрабандистов. Необходимы более решительные действия для пресечения незаконного ввоза людей. Один из способов — создание безопасных маршрутов», — заявила «Известиям» представительница греческого бюро УВКБ ООН Стелла Наноу.

Как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, Евросоюз активно занимается устранением главных причин нелегальной миграции и борется с бизнесом контрабандистов, которые подвергают опасности беженцев.

Однако, как рассказали «Известиям» правозащитники, опасные для жизни мигрантов ситуации создаются зачастую как раз из-за ограничительной политики ряда стран ЕС.

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«Евробежная сила: ЕС выделит €6,4 млрд на борьбу с нелегальной миграцией»