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ГД может рассмотреть законопроект о QR-кодах во втором чтении на следующей неделе

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Госдума до конца января намерена принять правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах. Об этом «Известиям» рассказали в комитете ГД по охране здоровья. При этом в парламенте допускают, что в документ могут внести значительные поправки, в том числе касающиеся сроков применения цифровых ограничений.

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«QR-коды уже давно активно применяются во всех регионах России, но законодательной базы для этого до сих пор нет. Поэтому нужен федеральный закон, который установит единые для всех рамки применения этих ограничений. В нем должно быть четко сказано, кто принимает решения о QR-кодах и так далее. В этом смысле законопроект правительства надо принимать. У нас было достаточно времени, чтобы подготовить поправки и юридически его проработать. Поэтому не исключаю, что до 1 февраля он будет принят», — пояснил первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Последний день, когда ведомства и фракции могут предложить поправки, — 14 января.

Как рассказал «Известиям» источник в парламенте, 17 января состоится первый в этом году Совет Госдумы, на котором будет принято решение о ходе рассмотрения законопроекта комитетами и парламентом. По его словам, на следующей неделе депутаты активизируют общественное обсуждение норм с экспертным сообществом. Тогда же должно пройти второе чтение законопроекта. Кроме того профильные комитеты обсудят потенциальную угрозу для россиян нового штамма «Омикрон».

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Победить в волне: какие поправки к законопроекту о QR-кодах предложили в ГД»

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